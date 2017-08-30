ترامب يتعهد بالاستمرار في دعم ضحايا هارفي

واشنطن - (د ب أ):

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقديم الدعم المستمر لضحايا العاصفة المدارية هارفي، التي تجتاح فيه تكساس ولويزيانا.

وقال ترامب لضحايا العاصفة وهو في ولاية ميسوري، حيث سافر لمناقشة خططه المتعلقة بالضرائب، "نحن هنا معكم اليوم وغدا وسنظل معكم في كل خطوة على الطريق".

وتابع ترامب: "أن المساعدات الاتحادية ستكون كبيرة وغير مسبوقة"، وأشاد برجال الطوارئ بعد اجتماعه مع مسؤولين في تكساس اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق غرد ترامب على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "بعد أن شاهدت الرعب والدمار الناجم عن إعصار هارفي أمامي، فإن قلبي يشعر أكثر من ذي قبل بشعب تكساس العظيم!".

يذكر أن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قال في وقت سابق إن تأثير هارفي سيكون "أكبر بكثير" من إعصار كاترينا أو العاصفة الهائلة السابقة ساندي.