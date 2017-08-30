ضبط سائق بحوزته كيلو أفيون بمركز الغنايم في أسيوط
ضبط سائق بحوزته كيلو أفيون بمركز الغنايم في أسيوط
09:37 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
ارشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
ألقى ضباط مركز شرطة الغنايم، اليوم الأربعاء، القبض على سائق وبحوزته كيلو أفيون.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط إخطارًا من النقيب محمد عطية، رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، يفيد ضبط "ف. ف" ٥٣ سنة، سائق، مقيم بقرية كوم أسفحت بمركز صدفا، وبحوزته كيلو من مخدر الأفيون لترويجها خلال عيد الاضحى، وهاتف محمول، ومبلغ قدره ١١٠ جنيه.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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