50 مليون جنيه لإحلال وتجديد كوبري الحوتة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت المهندسة نادية عبده، اليوم الأربعاء، موافقة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ ٥٠ مليون جنيه لإحلال وتجديد كوبري الحوتة ورأس الترعة أعلى ترعة النوبارية.

ويشكل الكوبري أهمية لكونه يربط بين أراضي الاستصلاح، والرقعة الزراعية القديمة بمراكز الدلنجات، وكوم حمادة، وحوش عيسى، وأبو المطامير، ومن المقرر بدء العمل بالمشروع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك .