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تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري بأسيوط

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مصراوي Masrawy

تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري بأسيوط

09:28 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري بأسيوط

تعبيرية- تسمم غذائي

أسيوط ـ أسامة صديق :

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة من مركز البداري بأسيوط؛ بتسمم غذائي، بسبب تناولهم وجبة "دجاج" فاسدة.

جرى نقلهم لمستشفى البداري المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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