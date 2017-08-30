تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري بأسيوط

أسيوط ـ أسامة صديق :

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة من مركز البداري بأسيوط؛ بتسمم غذائي، بسبب تناولهم وجبة "دجاج" فاسدة.

جرى نقلهم لمستشفى البداري المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.