تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري بأسيوط
تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري بأسيوط
09:28 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
تعبيرية- تسمم غذائي
أسيوط ـ أسامة صديق :
أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز البداري في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.
كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة من مركز البداري بأسيوط؛ بتسمم غذائي، بسبب تناولهم وجبة "دجاج" فاسدة.
جرى نقلهم لمستشفى البداري المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. حبس المتهمين في اختطاف طفل بأسيوط أربعة أيام على ذمة التحقيق
-
مصرع طفل سقط في بئر صرف صحي بأسيوط
-
مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بأسيوط
-
غدا.. المحكمة العسكرية تنطق بالحكم على 4 متهمين في اقتحام قسم شرطة
إعلان
إعلان