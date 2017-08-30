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مدرب المنتخب: لدينا إصرار على إسعاد الشعب المصري (فيديو)

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مدرب المنتخب: لدينا إصرار على إسعاد الشعب المصري (فيديو) مدرب المنتخب: لدينا إصرار على إسعاد الشعب المصري (فيديو)

التحرير

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أكد أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة وإصرار على إسعاد الشعب المصري، بتحقيق نتيجة طيبة أمام أوغندا، والاقتراب من تحقيق حلم جميع المصريين بالتأهل لكأس العالم.

وأضاف «نبيه»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة ON sport، أن أمامه مهمة صعبة وكبيرة في مواجهة أوغندا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم حالة من انكار الذات، ولديهم هدف واحد هو وصول للمونديال.

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ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي غدًا الخميس في «كمبالا» ضمن مباريات الجولة الثالثة،  من تصفيات 2018، قبل أن تجمعهما مجددًا مواجهة الجولة الرابعة يوم٥ سبتمبر المقبل.

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التحرير

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