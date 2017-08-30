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الزمالك يُحقق الفوز وديًا أمام الرائد السعودي

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الزمالك يُحقق الفوز وديًا أمام الرائد السعودي الزمالك يُحقق الفوز وديًا أمام الرائد السعودي

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تمكن نادي من تحقيق الفوز على فريق الرائد السعودي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية قبل الأخيرة قبل مُلاقاة الفيصلي الأردني يوم الأحد المقبل.

تقدم فريق الرائد في النتيجة،وتعادل الزمالك عن طريق محمود علاء في الدقيقة 30،قبل أن يتقدم عبر مصطفى محمد المُهاجم الشاب في الدقيقة 34 بعد مُتابعة لتسديدة أحمد مدبولي،وأضاف رزاق سيسيه الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد تمريرة من باسم مرسي.

بدأ الزمالك المُباراة بالتشكيل التالي تحت قيادة فنية لطارق يحيي:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم «جنش»

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خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد كوفي - معروف يوسف

خط الوسط: أحمد مدبولي - إبراهيم عبد الخالق - محمود عبد العاطي «دونجا» - أحمد رفعت

خط الهجوم: مصطفي محمد - يوسف إبراهيم «أوباما»

وأجري الزمالك عدة تغييرات بين الشوطين بنزول عمر صلاح وأحمد مجدي وأحمد توفيق وأحمد «كابوريا» ومحمد الشامي ورزاق سيسيه وباسم مرسي بدلا من «جنش» وحازم إمام وكوفي وعبد الخالق وأحمد رفعت ومصطفى محمد ويوسف «أوباما»،وتعرض صلاح عاشور لاعب الزمالك المُنضم حديثًا لكدمة في الأنكل منعته من مواصلة اللقاء.

وتبادل الناديين الدروع التذكارية علي هامش المباراة،يُذكر أن الزمالك لعب مباريات ودية أمام كلا من كهرباء القاهرة،السكة الحديد،السالمية الكويتي،وحرس الحدود الذي هزمه الهزيمة الوحيدة في فترة الإعداد.

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التحرير

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