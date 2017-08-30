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عواد بعد استبعاده رحلة أوغندا: اللعب في المنتخب «رزق» (فيديو)

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عواد بعد استبعاده رحلة أوغندا: اللعب في المنتخب «رزق» (فيديو) عواد بعد استبعاده رحلة أوغندا: اللعب في المنتخب «رزق» (فيديو)

التحرير

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قال محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، إن اللعب في الوطني رزق، ضاربًا المثل بعصام الحضري، ومشاركته في بطولة الأمم الأفريقية الماضية كحارس أول، رغم أنه كان خارج الحسابات، لكنه شارك أساسيًا بعد إصابة شريف إكرامي، وأحمد الشناوي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، أمس الثلاثاء، استبعاد كلا من: محمد عواد، ومحمود عزت، وأيمن أشرف، وأحمد الشيخ، من البعثة المسافرة إلى أوغندا. 

وأضاف «عواد»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص »، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن أحمد ناجي، له مدرسته التدريبية الخاصة، ويتعامل مع جميع الحراس دون تمييز لأحد عن آخر، متمنيًا التوفيق للثلاثي عصام الحضري، وشريف إكرامي، ومحمد عواد.

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وكشف الحارس الدولي، عن تخوفه من مواجهة أوغندا غدأ الخميس، مؤكدًا أن المنتخب يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في مقدمتهم محمد صلاح، ومحمد النني، وقادرون على تحقيق حلم التأهل لكأس المونديال.

ويواجه منتخب الوطني، نظيره الأوغندي غدًا الخميس في «كمبالا» ضمن مباريات الجولة الثالثة،  من تصفيات روسيا 2018، قبل أن تجمعهما مجددًا مواجهة الجولة الرابعة يوم٥ سبتمبر المقبل.
 

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التحرير

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