حلم المونديال.. كوبر «لا ينام» بسبب هؤلاء

التحرير

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ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي، والمقرر لها غدًا الخميس فى الـ3:00 عصرًا، على ملعب مانديلا بالعاصمة الأوغندية، فى إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الأوغندي، بينما يحتل المنتخب الغاني المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما يأتي منتخب الكونغو آخر المجموعة دون نقاط.

ويقع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة فى حيرة كبيرة قبل موقعة مانديلا غدًا لاختيار تشكيله الأساسي خاصة في فى بعض المراكز أبرزها حراسة المرمى وخط الهجوم للمنتخب الوطنى.

وتستعرض "التحرير" فى السطور التالية أبرز المراكز التى تقلق كوبر قبل موقعة أوغندا غدًا.

- من الأنسب لحراسة عرين الفراعنة؟

استدعى الأرجنتينى هيكتور كوبر كلاً من عصام الحضرى حارس نادى التعاون السعودى، وشريف إكرامى حارس عرين النادى الأهلى، وأحمد الشناوى من الزمالك، للانضمام لقائمة الفراعنة فى مواجهة أوغندا غدًا، ويدخل كوبر وجهازه الفنى فى حيرة كبيرة لاختيار الحارس الأفضل من بينهم لبدء المباراة.

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ويرى كوبر أن عصام الحضرى الحارس المخضرم والأكثر خبرة هو الأفضل لبدء المباراة، وفقًا لما أعلنه مدرب حراس الفراعنة أحمد ناجى عن لجوء الجهاز الفنى للخبرة فى اختيار العناصر المشاركة غدًا، بينما يوجد رأي آخر يدفع كوبر لمشاركة شريف إكرامى أساسيًا بسبب جاهزيته وأرقامة هذا الموسم، فحارس مرمى الأهلي أثبت نفسه بجدارة وحقق أرقامًا قياسياً في الحفاظ على نظافة شباكة وقدم مستويات رائعة طوال الموسم وهو ما يعد مؤشرًا على جاهزيته للمشاركة في موقعة أوغندا غدًا، أما عن فرص مشاركة أحمد الشناوى فهى ضعيفة للغاية بسب تذبذب مستواه خلال الموسم مع فريقه.

- من يقود خط دفاع المنتخب الوطني؟

يستقر الجهاز الفنى بقيادة كوبر بشكل كبير على الدفع بأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش، لقيادة دفاع المنتخب الوطنى غدًا، خاصة بعد تألقه بشكل كبير مع فريقه بالدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى أرقامه مع الأهلي قبل رحيله فقد حقق 14 كلين شيت.

ويبقى أمام كوبر وجهازه الفنى اختيار المدافع الثاني بجانب حجازى، من بين سعد سمير ورامى ربيعة.

ومن المتوقع أن يبدأ كوبر بسعد سمير فهو الأنسب بجانب حجازى، لاسيما أن الثنائى شاركا بجانب بعضهما كثيرًا وبينهما انسجام كبير، أما ربيعة فبشكل كبير سيكون على الدكة خاصة بعد عودته من إصابة طويلة.

- بمن يبدأ كوبر أساسيًا فى خط الوسط؟

بعد دخول الوافد الجديد صالح جمعة لاعب الأهلى، لقائمة المنتخب الوطني، أصبحت نسبة مشاركتة كبيرة على حساب اللاعب المخضرم عبد الله السعيد بعد تألقه خلال المباريات الماضية وظهوره بمستوى طيب وهو ما وضعه نصب أعين الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للدفع به أساسيًا على حساب عبد الله السعيد المجهد وصاحب المستوى المتذبذب خلال الفترة الماضية والأكثر خبرة فى مثل هذه المباريات، لتسيطر على كوبر حيرة اختيار اللاعب الأنسب بينهما لتلك الموقعة للمشاركة أساسيًا بجانب الننى وطارق حامد.

- من يقود هجوم الفراعنة؟

بعد دخول عمرو جمال قائمة المنتخب الوطنى بجانب أحمد حسن كوكا لاعب سبورتينج براجا البرتغالى، مما يجعل كوبر فى موضع الاختيار بينهما للدفع بأحدهما أساسيًا للمشاركة بجانب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى خط الهجوم للفراعنة، فمن المحتمل أن يبدأ كوبر بلاعب الأهلى عمرو جمال أساسياً، بدلاً من كوكا، لمشاركته بشكل أساسى مع فريقه هذا الموسم.