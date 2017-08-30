ولي عهد أبو ظبي يهنىء السيسي بمناسبة عيد الأضحى
ولي عهد أبو ظبي يهنىء السيسي بمناسبة عيد الأضحى
09:10 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
القاهرة- مصراوي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص أمنياته الطيبة لمصر وشعبها بالخير والازدهار والتقدم.
ومن جانبه أعرب السيسي، عن تقديره للشيخ محمد بن زايد، معربًا عن تمنياته بكل الخير والرخاء والاستقرار لدولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وداعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الصحة: إعدام أكثر من طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
-
محرز تتفقد حديقة الحيوان بالجيزة.. وتؤكد: مستعدون لاستقبال عيد الأضحى
-
"الطب البيطري": دعمنا المديريات بمزيد من الأطباء استعدادًا لعيد الأضحى
-
السيسى يؤكد أهمية تنفيذ محور المحمودية بتخطيط متكامل
إعلان
إعلان