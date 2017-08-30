جابريل يحذر الدول الأوروبية من أن تدع الصين تقسمها

باريس - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، الدول الأوروبية من أن تدع الصين تقسمها.

وفي كلمة له أمام السفراء الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باريس، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء: " إذا لم نتمكن، على سبيل المثال، من تطوير استراتيجية تتعلق بالصين، فإن الصين ستتمكن من تقسيم أوروبا".

وأشار الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى التعاون بين الصين و16 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا ،بينها دول تابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة إلى حكم المحكمة الدولية لقانون البحار الخاص بحرية الملاحة، والذي ترفضه الصين لتعارضه مع نزاعاتها الإقليمية مع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، قال جابريل: "إنه لم يعد ممكنا في الوقت الراهن خلال مشاورات زعماء مجموعة (16+1)، القبول ببساطة بحكم المحكمة، مضيفا: "أن بعضا من دول الاتحاد الأوروبي تقول إنها لا ترغب في ذلك لأنها لا تريد أن تدخل في نزاع مع الصين".

ورأى جابريل أن الاستراتيجية الأوروبية يجب أن تتأسس بطبيعة الحال على الشراكة مع الصين، لكنها يجب أن تطلب من الصين "بشيء من الحدة" ألا تتدخل في سياسة أوروبا الموحدة وألا تحاول تقسيمنا"، مشيرا في هذا الصدد، إلى السياسة المعروفة باسم "سياسة الصين الواحدة" ،والتي تطالب بكين الدول من خلالها بعدم إنشاء علاقات دبلوماسية أو رسمية مع جزيرة تايوان التي تنظر إليها الصين باعتبارها إقليما انفصاليا.