حاكم ولاية تكساس: تأثير هارفي "أكبر بكثير" من كاترينا

واشنطن - (د ب أ):

قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت،إن تأثير العاصفة المدارية هارفي سيكون "أكبر بكثير" من إعصار كاترينا أو العاصفة الهائلة السابقة ساندي.

وأشار أبوت إلى حجم منطقة هيوستن وعدد سكانها الأكبر بكثير، والتي شهدت فيضانات كبيرة، متوقعا أن تتجاوز مساعدات الطوارئ الاتحادية المساعدات التي وصلت لـ120 مليار دولار بعد أن اجتاح اعصار كاترينا ولاية "نيو أورلينز" عام 2005.

وتتجه العاصفة إلى لوزيانا وجنوب شرق تكساس، وحذر ابوت من أن "الاسوأ لم ينته بعد" بالنسبة للمنطقة، محذرا السكان في الجزء الجنوبي الشرقي للولاية من استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الانهار.

وقال أبوت إن حوالى 8500 شخص تم انقاذهم من قبل مسؤولي الولاية، وأكد أن العملية ستستمر مع نشر حوالى 24 ألف عنصر من الحرس الوطني في الولاية.