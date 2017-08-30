مقتل 7 أشخاص وإصابة اثنين جراء انهيار أرضي في شمال غرب الصين

بكين - (د ب أ):

لقى سبعة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان أخران، اليوم الأربعاء، في انهيار أرضى في شمال غرب الصين، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه جرى العثور على جميع الضحايا بعد ظهر اليوم.

ووقع الانهيار الأرضي في قرية جولو بإقليم تشينغهاى، مما عرقل طريقا رئيسيا ونهرا.

وتواجد أكثر من 600 عامل انقاذ في الموقع، وجرى إجلاء حوالى 90 شخصا من 17 أسرة تعمل بالزراعة فضلا عن 1200 رأس من الماشية من المنطقة.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن رجال الإنقاذ قولهم إن عدد قتلى انهيار أرضي آخر في إقليم "قويتشو" جنوب غربي الصين الذي وقع يوم الاثنين الماضي، ارتفع إلى 23 شخصا.

وبحلول عصر اليوم الأربعاء، كان رجال الانقاذ قد انتشلوا من بين الحطام 31 شخصا، من بينهم 23 جثة، وفقا ل"شينخوا".

ولا يزال هناك 12 شخصا في عداد المفقو