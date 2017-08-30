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تجارب كوريا الشمالية الصاروخية - فيديوجرافيك

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مصراوي Masrawy

تجارب الصاروخية - فيديوجرافيك

09:03 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

تجارب كوريا الشمالية الصاروخية - فيديوجرافيك

كتب - علاء المطيري: 

بدأت تجارب كوريا الشمالية الصاروخية عام 1984 وقامت باختبار 7 صواريخ بالستية قصيرة المدى طراز "كي إن 17"، و"كي إن 02" مداها 150 إلى 1000 كم، مروروًا بتجارب صواريخ "هاوسونج 7" متوسطة المدى ثم صواريخ تايبودونج التي يتراوح مدى بعضها بين 4 إلى 15 ألف كم.

ومنذ عام 1984 حتى 2017 أجرت بيونج يانج أكثر من 150 تجربة صاروخية، وفقًا لموقع الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية (csis).

تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

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مصراوي Masrawy

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