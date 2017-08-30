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الطيران العراقي يقتل 94 من داعش بأقصى غربي العراق

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مصراوي Masrawy

الطيران العراقي يقتل 94 من داعش بأقصى غربي العراق

09:00 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الطيران العراقي يقتل 94 من داعش بأقصى غربي العراق

ارشيفية

بغداد - (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الحربي العراقي شن غارة جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بأقصى غربي العراق أوقعت 94 قتيلا.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت عملية، استنادا لمعلومات خلية الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضد أهداف وتجمعات لداعش في قضاء القائم، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة باستهداف ستة مواقع مهمة وتدمير مقرات داعش بشكل كامل وتفجير عجلتين مفخختين قادمتين من منطقة "البوكمال" السورية استقرت في هذه المواقع.

وأوضح البيان: "كما أسفرت العملية عن قتل 94 من داعش، ومن أهم القتلى ظافر إبراهيم الراوي، الملقب بأبو أيمن وهو أحد الأمنيين، والإرهابي ملّة هاشم فرحات أحد القيادات السابقة في تلعفر، ومقرب من المجرم البغدادي"، في اشارة إلى زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي.

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