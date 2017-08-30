​التضامن: أبلغنا النيابة بمخالفات دار "عبير الإسلام" الشهر الماضي

القاهرة- أ ش أ:

أكدت سمية الألفي، مدير الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع بالوزارة قام بزيارة لدار عبير الإسلام في آخر شهر يوليو الماضي، وقام الفريق بتحرير محضر بواقعة الاعتداء بالضرب على أحد أبناء الدار، كما قام الفريق بإبلاغ النيابة.

وقالت مدير الإدارة المركزية للرعاية، في تصريحات لها ردًا على ما نشر حول زيارة لجنة التضامن بالبرلمان إلى الدار، إنها قامت بنفسها بزيارة تالية للدار يوم ٤ أغسطس وجلست مع الأبناء وإزاء ما لاحظته من استمرار الإهمال والغياب التام للرقابة والوضع السيء بالدار، تم إنذار الجمعية باتخاذ اللازم لتعيين فريق عمل للدار في أسرع وقت ولكن لم تتم الاستجابة من جانب الجمعية، على الرغم من اتصال الوزارة بعميد معهد الخدمة الاجتماعية لتقديم المساعدة وتوفير اخصائيين لتشغيلهم في الدار نظرا لحاجة الأبناء لمساعدة نفسية وسلوكية حيث أن الجمعية لم تتواصل معه.

وأضافت أن الجمعية من الجمعيات المحظورة و قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية لعزل مجلس الإدارة الحالي لفشله في رعاية الأبناء وتعيين مجلس موقت.

وأشارت إلى أنها شكّلت لجنة لبحث طلب الجمعية لنقل ٨ من أبناء الدار لإدارة الدفاع في محاولة منهم للتخلص من الأبناء وتحويل الملف للشؤن القانونية لمحاسبة المقصرين من الإدارة الاجتماعية التابعة لها بمدينة نصر، مؤكدة أن الموضوع كله منظور أمام النيابة حالياً.

كما أوضحت أن وزيرة التضامن قامت بمخاطبة مجلس النواب بما تم وقد أرسلت خطابا بهذا الشأن إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس به عرض للاجراءات كافة التي تم اتخاذها تجاه الدار.

وأضافت أن وزيرة التضامن وجهت عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان، لإجراء تحليل مخدرات للأبناء واتخاذ ما يلزم من علاج.