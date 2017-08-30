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ضبط ٢٤٤ قضية تموينية ومصادرة ٢٨ طن دقيق مدعم بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط ٢٤٤ قضية تموينية ومصادرة ٢٨ طن دقيق مدعم بالدقهلية

08:51 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ضبط ٢٤٤ قضية تموينية ومصادرة ٢٨ طن دقيق مدعم بالدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ضبط ٢٤٤ قضية تموينية ومصادرة 5.5 أطنان دقيق مدعم، و٣ أطنان مقررات تموينية، و٢٠ طن منتج مغشوش تجاريًا خلال أسبوع.

جاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على التقرير المقدم من العقيد عبد الحميد الصيرفي، مدير مباحث بشأن الحملات التي شنتها الإدارة، بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط العديد من القضايا، حيث جرى ضبط ١١٣٠٠ رغيف مدعم، و١٠٨ قضايا عدم الإعلان عن التسعيرة، ٨٥ منشأة بدون ترخيص، و١٥ قضية البيع بأزيد من السعر، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وإحالة جميع القضايا إلى النيابة لإعمال شئونها مع ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أموال الدولة، ومكافحة تهريب السلع المدعمة وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

وأشاد المحافظ، بجهود إدارة مباحث التموين في مواجهة كافة صور الغش التجاري بجميع المجالات، والعمل على ضبط أي حالات تلاعب وضبط الأسواق.

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