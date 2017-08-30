أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يعلن انتهاء إجراءات خطة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يعلن انتهاء إجراءات خطة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض

08:42 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

محافظ الدقهلية يعلن انتهاء إجراءات خطة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض

الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، انتهاء إجراءات خطة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وبدء عملها ابتداء من غد الخميس.

وشدد المحافظ على أهمية التركيز على ساحات الصلاة وأماكن ذبح الأضاحي والحدائق وأماكن التجمعات والأسواق والشواطئ منعًا لانتشار الحشرات.

وأوضح المحافظ أنه جرى إعداد فرق متخصصة، من إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة للقيام بمكافحة ناقلات الأمراض المتمثلة في حشرات البعوض والذباب بجميع المراكز والمدن بأنحاء الدقهلية.

وأمر الشعراوي، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها مثل المياه الراكدة وطفح المجاري، وأماكن تجمعات القمامة في الشوارع والصناديق، خلال الخطة الموضوعة للتنفيذ.

يذكر أن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، عرض، مذكرة تفصيلية بأماكن وأيام العمل التي تشملها الخطة داخل مدينة المنصورة، والتي تبدأ من يوم 31/8 وحتى يوم 6/9/2017، وجرى تقسيمها إلى حي شرق وغرب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحة الوادي الجديد" تعلن منافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة خلال أيام

    أخبار

  • افتتاح محطتي مياه شرب بقرى "ميت زنقر" و"الطيبة" في الدقهلية

    أخبار

  • إحالة 30 موظفا للتحقيق تركوا العمل بدون تصريح في الدقهلية

    أخبار

  • "صحة بني سويف": خروج 23 من مصابي حادث الطريق الصحراوي لتحسن حالتهم

    أخبار

إعلان

e003046624.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش