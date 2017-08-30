محافظ الدقهلية يعلن انتهاء إجراءات خطة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، انتهاء إجراءات خطة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وبدء عملها ابتداء من غد الخميس.

وشدد المحافظ على أهمية التركيز على ساحات الصلاة وأماكن ذبح الأضاحي والحدائق وأماكن التجمعات والأسواق والشواطئ منعًا لانتشار الحشرات.

وأوضح المحافظ أنه جرى إعداد فرق متخصصة، من إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة للقيام بمكافحة ناقلات الأمراض المتمثلة في حشرات البعوض والذباب بجميع المراكز والمدن بأنحاء الدقهلية.

وأمر الشعراوي، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها مثل المياه الراكدة وطفح المجاري، وأماكن تجمعات القمامة في الشوارع والصناديق، خلال الخطة الموضوعة للتنفيذ.

يذكر أن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، عرض، مذكرة تفصيلية بأماكن وأيام العمل التي تشملها الخطة داخل مدينة المنصورة، والتي تبدأ من يوم 31/8 وحتى يوم 6/9/2017، وجرى تقسيمها إلى حي شرق وغرب.