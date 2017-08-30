ننشر عناوين 12 مجزرًا لخدمة مواطني الفيوم بالمجان
ننشر عناوين 12 مجزرًا لخدمة مواطني الفيوم بالمجان
08:37 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
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لحوم المجمعات.. الأقرب إلى جيب المواطنين قبل العيد بالسويس
الفيوم – حسين فتحي:
قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، أنه تقرر فتح 12 مجزرًا حكوميًا أمام الأهالي والجمعيات الأهلية لذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وأشار الدكتور موسى عبد الحميد مدير عام الطب البيطري بالفيوم، إلى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين والجمعيات الأهلية طوال فترة العيد تشمل: مجزر الفيوم بالعزب، ومجزر اللاهون، ومجزر أبشواي، ومجزر طبهار، ومجزر العجميين، ومجزر إطسا، ومجزر منية الحيط، ومجزر سنورس، ومجزر مطرطارس، ومجزر ترسا، ومجزر سنهور القبلية، ومجزر طامية.
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