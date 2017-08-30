رابطة منظمى الرحلات الروسية: السياحة الروسية إلى مصر قد تعود في نهاية 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أشارت مايا وميدزي، المدير التنفيذي لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية "أتور"، اليوم الأربعاء، إلى أن لديها معلومات عن احتمال استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر بحلول نهاية عام 2017، لكنها لم تحدد من أين حصلت على هذه المعلومات.

وأشارت وميدزي، في تصريحات لوكالة "انترفاكس" الروسية، أن التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء وضمان معايير السلامة للسائحين الروس هما الأسباب الحقيقية في توقف حركة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

وبحسب "انترفاكس"، أوضحت الخبيرة الروسية أن شركات السياحة الروسية توقفت عن الاعتماد على المقاصد المصرية في الخريطة السياحية الروسية، مشيرة إلى أن طرحها على السائحين من قبل الشركات في المستقبل القريب أصبح "لا معنى له".

يشار إلى أن روسيا أعلنت، في أكتوبر 2015، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية "إيرباص-321" فوق جزيرة سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصًا.

ومنذ ذلك الحين تطالب موسكو القاهرة بتشديد الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.