عواصم يمكن أن تضربها صواريخ كوريا الشمالية - فيديوجرافيك

إعداد - علاء المطيري:

تمتلك كوريا الشمالية مجموعة متنوعة من الصواريخ البالستية لكن 4 أنواع من تلك الصواريخ يمكنها أن تضرب عواصم عالمية بعضها مجاور لبيونج يانج وعواصم أفي عدد من قارات العالم بينها أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقًا لموقع "ستراتفور" البحثي الأمريكي.