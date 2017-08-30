عواصم يمكن أن تضربها صواريخ كوريا الشمالية - فيديوجرافيك
عواصم يمكن أن تضربها صواريخ كوريا الشمالية - فيديوجرافيك
08:24 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
إعداد - علاء المطيري:
تمتلك كوريا الشمالية مجموعة متنوعة من الصواريخ البالستية لكن 4 أنواع من تلك الصواريخ يمكنها أن تضرب عواصم عالمية بعضها مجاور لبيونج يانج وعواصم أفي عدد من قارات العالم بينها أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقًا لموقع "ستراتفور" البحثي الأمريكي.
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