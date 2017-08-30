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مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا: هناك "حزمة" للدفع بالعملية السياسية في ليبيا

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مصراوي Masrawy

مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا: هناك "حزمة" للدفع بالعملية السياسية في ليبيا

08:17 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

غسان سلامة

(مصراوى):

شدد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، في لقاءه مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على ضرورة الدفع بحزمة سياسية لاحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا.

واستعرض مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة عقب لقائه قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر في الرجمة، نتائج مباحثاته الأخيرة والخطوات القادمة الخاصة بتطورات الملف الليبي.

وكان قد استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، حيث يأتي هذا اللقاء بعد يومين على تقديم المبعوث الأممي أول إحاطة له حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن.

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مصراوي Masrawy

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