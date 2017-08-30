الولايات المتحدة تنقل سبع مقاتلات إلى ليتوانيا

فيلنيوس - (د ب أ):

قالت ليتوانيا إن الولايات المتحدة نقلت سبع مقاتلات أمريكية من طراز "F-15C" إلى ليتوانيا، التي تقع على بحر البلطيق، وذلك قبل نحو أسبوعين من مناورة عسكرية مشتركة لروسيا بالقرب من بحر البلطيق.

وحسب وزارة الدفاع الليتوانية، فإن سرب المقاتلات التابع لسلاح الجوي الأمريكي تولى حراسة المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" فوق أستونيا ولاتفيا وليتوانيا انطلاقا من قاعدة "شياولياي" الجوية الليتوانية.

وجرت العادة أن تقوم أربع مقاتلات فقط بدوريات جوية في المجال الجوي لدول البلطيق الثلاث الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والناتو، انطلاقا من قاعدة "شياولياي" بالتعاون مع أربع مقاتلات أخرى في أستونيا.

وتعتزم روسيا تنفيذ تدريب، في سبتمبر المقبل، مع روسيا البيضاء عند حدودها مع دول البلطيق.

وانتقد الناتو روسيا بسبب ما رآه نقص الشفافية بشأن مثل هذه المناورات، وكرر تشكيكه في البيانات الروسية فيما يتعلق بعدد المشاركين في المناورة، في حين رأت روسيا أن التحفظات الغربية لا أساس لها.

ورسميا سيشارك 12 ألف و 700 جندي في المناورة التي تجرى كل أربع سنوات، وبذلك فإن هذا العدد أقل بقليل من الحد الذي يستوجب استدعاء مراقبين أجانب وفقا لقواعد منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

ولكن جيران روسيا عند حدودها الغربية يتوقعون أن يكون عدد الجنود المشاركين في المناورة أكثر بكثير عما أعلنته روسيا.