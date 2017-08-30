أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تنقل سبع مقاتلات إلى ليتوانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تنقل سبع مقاتلات إلى ليتوانيا

08:02 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الولايات المتحدة تنقل سبع مقاتلات إلى ليتوانيا

f-15

فيلنيوس - (د ب أ):

قالت ليتوانيا إن الولايات المتحدة نقلت سبع مقاتلات أمريكية من طراز "F-15C" إلى ليتوانيا، التي تقع على بحر البلطيق، وذلك قبل نحو أسبوعين من مناورة عسكرية مشتركة لروسيا بالقرب من بحر البلطيق.

وحسب وزارة الدفاع الليتوانية، فإن سرب المقاتلات التابع لسلاح الجوي الأمريكي تولى حراسة المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" فوق أستونيا ولاتفيا وليتوانيا انطلاقا من قاعدة "شياولياي" الجوية الليتوانية.

وجرت العادة أن تقوم أربع مقاتلات فقط بدوريات جوية في المجال الجوي لدول البلطيق الثلاث الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والناتو، انطلاقا من قاعدة "شياولياي" بالتعاون مع أربع مقاتلات أخرى في أستونيا.

وتعتزم تنفيذ تدريب، في سبتمبر المقبل، مع روسيا البيضاء عند حدودها مع دول البلطيق.

وانتقد الناتو روسيا بسبب ما رآه نقص الشفافية بشأن مثل هذه المناورات، وكرر تشكيكه في البيانات الروسية فيما يتعلق بعدد المشاركين في المناورة، في حين رأت روسيا أن التحفظات الغربية لا أساس لها.

ورسميا سيشارك 12 ألف و 700 جندي في المناورة التي تجرى كل أربع سنوات، وبذلك فإن هذا العدد أقل بقليل من الحد الذي يستوجب استدعاء مراقبين أجانب وفقا لقواعد منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

ولكن جيران روسيا عند حدودها الغربية يتوقعون أن يكون عدد الجنود المشاركين في المناورة أكثر بكثير عما أعلنته روسيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد السوري: غارة للتحالف الدولي تعرقل تقدم قافلة لعناصر داعش إلى

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يساعد أمريكا بخرائط فضائية لمنطقة الكوارث في تكساس

    أخبار

  • اتهام ثلاثة من مرافقي اردوغان في قضية الصدامات في واشنطن

    أخبار

  • بيونجيانج تتوعد بمزيد من الصواريخ ومجلس الأمن يندد بعملية الإطلاق

    أخبار

إعلان

7b7421fce0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا