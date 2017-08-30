إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، اليوم الأربعاء، عن إنقاذ 542 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، كانوا يحاولون الوصول بحرا إلى أوروبا، خلال أربع عمليات نفذها خفر السواحل يومي الإثنين والثلاثاء، قبالة السواحل الغربية لليبيا.

وأوضح المتحدث أنه تم إنقاذ 88 مهاجرا خلال العملية الأولى، بينهم سبع نساء وستة أطفال قبالة سواحل مدينة صبراتة، فيما تم إنقاذ 164 مهاجرا من بلدان عربية وأفريقية، بينهم 19 مصريا و6 مغاربة وتونسيان، شمال صبراتة، 70 كلم غرب طرابلس،بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأضاف المتحدث أنه تم إنقاذ 290 مهاجرًا من بلدان أفريقية، خلال عمليتين منفصلتين شمال سيدي بلال، غرب العاصمة طرابلس.

يذكر أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.