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«الأعلى للثقافة» يُعيد جائزة نجيب محفوظ للرواية ويرفع قيمتها لـ40 ألف جنيه

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«الأعلى للثقافة» يُعيد جائزة نجيب محفوظ للرواية ويرفع قيمتها لـ40 ألف جنيه «الأعلى للثقافة» يُعيد جائزة نجيب محفوظ للرواية ويرفع قيمتها لـ40 ألف جنيه

التحرير

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أعلن المجلس الأعلى للثقافة، الأربعاء، إحياء جائزة نجيب محفوظ للرواية من جديد بعد توقف نحو 18 عاما وكذلك رفع قيمتها المالية.

وقال حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس في بيان، إن جميع تفاصيل وشروط الجائزة ستعلن في ديسمبر القادم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الروائي المصري الحائز على جائزة نوبل.

وأضاف أن الجائزة لن تكون محلية بل ستستقبل المشاركات من داخل وخارجها على أن تزيد قيمتها المالية من 25 ألف جنيه  إلى 40 ألف جنيه.

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وأشار إلى أن لجنة من كبار الأدباء والنقاد ستدعى لتقييم الأعمال المتقدمة للمسابقة واختيار الفائز.

وكان المجلس الأعلى للثقافة يمنح جائزة سنوية باسم (نجيب محفوظ) حتى عام 1999 لتتوقف بعد ذلك.

وهناك جائزة أخرى في مصر تحمل اسم الروائي الأشهر دوليا تقدمها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقيمتها 1000 دولار.

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