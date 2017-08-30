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خالد الجندي: الجاهلية منتشرة في المجتمع (فيديو)

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خالد الجندي: الجاهلية منتشرة في المجتمع (فيديو) خالد الجندي: الجاهلية منتشرة في المجتمع (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، إن هناك أنواعًا من الجاهلية منتشرة حاليًا بالمجتمع المصري، مثل جاهلية العقيدة والأخلاق.

وتابع الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «المايوه عبارة عن ملابس داخلية، ولا عشان نوع القماش بتعها اتغير وأصبحت منقوش متبقاش ملابس داخلية، فتخيل واحده نازلة قدام الرجالة بمايوه، فهذه جاهلية»، مستطردًا : «القرآن من 14 قرن بيحذر من حاجة زي دي، فلا يجوز كشف العورات سواء كانت الحاجة دي مايوة أو بوركيني.. فالمرأة لا تظهر أمام الرجال إلا الوجه والكفين فقط».

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التحرير

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