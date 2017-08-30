«سائقو عبود» يرفعون الأجرة: هيركبوا والجزمة فوق رقبتهم.. ومواطنون: الشرطة عيدت

التحرير

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تصوير: دعاء السيد

لم يمر عيد إلا وتمتلئ مواقف القاهرة الكبرى بالمواطنين المغتربين، الذين قدموا إلى شوارع العاصمة بحثًا عن الرزق، مستغلين فترة العطل لكي يجتمعون بأسرهم، التي يغيبون عنها لأسابيع وأشهر، وهنا يستغل حاجتهم سائقو السيارات الأجرة، فيرفعون من أجرة الركوب، وليس هذا فقط، بل يسيئون معاملة المواطنين، الذين "تركوا" ليلقوا قدرهم.

"التحرير"، انتقلت اليوم الأربعاء، لرصد الوضع قبل يومين من عيد الأضحى، في موقف عبود لسيارات الأجرة، الذي يقصده أبناء الوجه البحري.

الموقف به أكثر من 10 حارات، كل منها مخصصة لوجهة معينة، وكان أغلبها فارغ من السيارات، ومتكدس بالمواطنين، الذين يقفون بالساعات، ممنين النفس بحضور سيارة تقلهم إلى "البلد".

"بقالي ساعتين ونص ومافيش عربيات جت"، يقول محمد الخواجة، الذي كان يجلس على حقائبه، في انتظار سيارة أجرة تأخذه إلى دكرنس بالدقهلية.

حيلة شيطانية من السائقين

وعن سعر تذكرة الأجرة الخاصة بالسفر إلى دكرنس، فصاح الخواجة "مش مهم يخدوا كام.. المهم نسافر"، لافتًا إلى أن غياب السيارات بطول هذه الفترة "حيلة شيطانية" من السائقين، لإجبار المواطنين على "الذل"، على حد قوله، ودفع الأجرة كيفما شاء السائق.

ولم يختلف وضع السيارات المتجهة نحو زفتة بمحافظة الغربية، عن "دكرنس"، فلم تحضر سيارة منذ أكثر من 3 ساعات، ما عقب عليه أحدهم بأن الأجرة ستصل لـ 20 جنيهًا بعد أن كانت 12 جنيهًا.. "بس هنعمل إيه هنركب" يقول.

هطلع.. بس الأجرة بـ 30 جنيه

بينما على بعد أمتار معدودة وفي مأخرة الموقف، تواجدت سيارات أجرة متجهة لدمنهور بمحافظة البحيرة، وهي أكثر الأماكن تكدسًا بالمواطنين، حيث يقف أكثر من 70 فردًا في انتظارًا سيارة أجرة، ومع انتظار "التحرير" مع الأهالي، دخل أتوبيس إلى المكان، وهرول الجميع نحوه من الشباك تارة ومن الباب تارة أخرى، بينما السائق متوقف تمامًا عن الكلام، وعقب اطمئنانه على امتلاء السيارة، قال نصًا" مش طالع يا جماعة".

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وبعد استعطاف الأهالي للسائق، هنا رق قلبه لهم، ورد عليهم " ماشي.. هطلع.. بس الأجرة بـ 30 جنيه.. وهنزلكوا ع الطريق مش هدخل جوه"، ما كان صادمًا للأهالي لكنهم وافقوا في نهاية الأمر.

أحد الشباب، قال من نافذة الأتوبيس، إن أجرة السيارة 23 جنيه، ويريد السائق فرض إتاوة 7 جنيهات، متابعًا أن الناس سيستمعون لكلام السائق لحين الخروج من الموقف، وعند جمع الأجرة سيدفعون 23 أو 25 جنيه على الأكثر، وعقب: "لو مش عاجبه هنموته.. لأن ده ظلم وافتراء".

خليها 40 جنيه

وأخذ الأتوبيس يمتلأ أكثر فأكثر، حتى بات عدد الركاب يزيد عن 40 فردًا،، إلى أن جاء سائق سيارة تويوتا مسرعًا خلف الأتوبيس رافضًا القول بأنه متجه لدمنهور بعد توسل المواطنين بسؤاله، وسأل سائق الأتوبيس" طالع لأجرة بكام؟.. فرد الآخر بـ 30 جنيه"، ما أثار غضب سائق التويوتا: " ليه ياعم خليها 40 .. وهيركبوا والجذمة فوق رقبتهم.. دول يومين موسم"، ما سمعه بعض الأهالي، ورددوا " حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"، وعند سؤال أحد المواطنين على تواجد الشرطة رد آخر عليه: "الشرطة شكلها عيدت قبل العيد".

أما سيارات شربين، فكانت تأتي على فترات متقطعة، وللإنصاف لم يزد السائقون من قيمة الأجرة التي تقدر بـ 21 جنيهًا.

وعلى مدار اليوم، الذي قضيته "التحرير" في الموقف، لم نلاحظ تواجد أمني في المكان، ما خلق حالة من الفوضى، في ظل مغالاة السائقين، والمشاجرات التي تندلع، سواء بينهم وبين المواطنين، أو بين المواطنين أنفسهم على أسبقية الركوب.

سيارات إسكندرية وجمصة بدون زيادة

ومن يقصد السفر إلى المحافظات الساحلية، كالإسكندرية، لقضاء إجازة " المصيف"، فلن يجد أي آمر يعوقه، حيث تتواجد بكثرة سيارات الأجرة القاصدة لها، وتبحث عمن يتجه صوبها، وبأجرة تقدر بـ 45 جنيهًا للسفر من عبود للإسكندرية، في كلا من طريقي "الزراعي والصحراوي"، بينما سعر أجرة السفر لجمصة بـ 35 جنيه، ولم تشهد الأجرة بهما زيادة.

الشرطة ظهرت لمنع التصوير

ومع أول محاولة لتسجيل "فيديو" مع المواطنين، جاء رجال الشرطة لمنع الأمر، متحججين بعدم وجود "تصريح"، وبعد جدل طويل، اطلقوا سراحنا، وتعهدنا بالمغادرة.