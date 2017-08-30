رئيسة المحكمة العليا في الفلبين تواجه شكوى بالتقصير

مانيلا - (د ب أ):

قُدم اليوم بحق رئيسة المحكمة العليا في الفلبين شكوى بالتقصير، وهى أحد منتقدي حرب الرئيس رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات وفرض القوانين العرفية جنوبي البلاد.

ووافق 25 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، الذى يضم أكثر من 200 عضو، على الشكوى التي تتهم رئيسة المحكمة العليا، ماريا لورديس سيرينو، بانتهاك الدستور وخيانة الثقة العامة.

وقال المحامي لاري جادون: "إنه يتوقع المزيد من اعضاء الكونجرس لتأييد الشكوى التي تحتاج فقط إلى تأييد أحد المشرعين في مجلس النواب للنظر فيها". وتابع "جميع التهم مدعومة بوثائق عامة".

وفي الشكوى، زعم جادون أن سيرينو لم تعلن عن رسوم المحامي "الباهظة" والمقدرة بـ37 مليون بيزو "740 ألف دولار" في اقرارها الخاص بالأصول والخصومات.

وتواجه سيرينو اتهامات أيضا باستخدام أموال المحكمة العليا لشراء سيارة رياضية بقيمة 1ر5 مليون بيزو، أعلى من قيمتها السوقية البالغة 5ر4 مليون بيزو، لاستخدامها الشخصي.

يذكر أن دوتيرتي انتقد المحكمة العليا في الماضي، متهما القضاة بالفساد والتدخل، بما في فيهم سيرينو، التي عينها سلفه الرئيس السابق بينينو أكوينو.

وفى العام الماضي، شككت كبير القضاة في ادراج عدد من القضاة في قائمة دوتيرتي للمشتبه فيهم في تجارة المخدرات غير المشروعة، وسط حملة قمع أودت بحياة الالاف.

وحذرت سيرينو من أن عمليات قتل للمشتبه بالتورط في تجارة المخدرات، والتي لم يتم حلها، تضعف ثقة الجمهور في نظام العدالة في البلاد.

ولم تعلن رئيسة المحكمة العليا أيضا عن دعمها لإعلان دوتيرتي عن فرض الأحكام العرفية في منطقة مينداناو الجنوبية لتعزيز هجوم عسكري ضد مسلحين متحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مدينة ماراوي.