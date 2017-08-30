المرصد السوري: غارة للتحالف الدولي تعرقل تقدم قافلة لعناصر داعش إلى شرق سوريا

بيروت - (د ب أ):

أرجأت غارة شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حركة الحافلات التى تقل مقاتلي داعش الذين غادروا منطقة القلمون غرب سورية قبل يومين.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربة الجوية التي نفذتها قوات التحالف أحدثت حفرة كبيرة على الطريق الذي كانت ستسلكه القافلة.

وكانت الحافلات التي تقل حوالى 400 من مقاتلي داعش وأسرهم تحركت، أول أمس الإثنين، من منطقة القلمون غرب سورية إلى معقل التنظيم في دير الزور على الحدود مع العراق.

وقال عبد الرحمن إن القافلة عالقة الآن في قرية حميمة الواقعة في ريف حمص الشرقي وعلى بعد 90 كيلومترا جنوب مدينة دير الزور.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، انتقد مبعوث الرئاسة الامريكية إلى التحالف بريت ماكجورك اتفاقا ينص على نقل مقاتلي داعش إلى دير الزور مقابل قيام التنظيم بتسليم جثث مقاتلي حزب الله الذين قتلوا في سورية.