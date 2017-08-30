عرض إيطالي لتدريب 100 عنصر أمني ليبي على مكافحة الهجرة والتهريب

طرابلس - (د ب أ):

قدمت إيطاليا، عرضًا لتدريب 100 عنصر من أربع جهات ليبية، للمساهمة في رفع كفاءة وتطوير القدرات الليبية في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب، وتطوير أداء الجهات المعنية بهذا الشأن وفق ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

وجاء العرض الإيطالي خلال الاجتماع التاسع للجنة لليبية - الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب، الذي عُـقد، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس،بحسب موقع" بوابة الوسط" الإخباري.

وقالت: "إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة آلية تنفيذ بنود الاتفاقية الموقَّعة بين الجانبين، الليبي والإيطالي، العام 2008 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأضافت أن الجانب الإيطالي "قدم خلال الاجتماع عرضًا لتدريب ألف متدرب من منتسبي حرس وأمن السواحل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمباحث الجنائية خلال هذا العام، والتأكيد على تنفيذ خطط التدريب النظري والعملي لأطقم الزوارق واستكمال صيانتها في ميناء بنزرت في تونس لدخولها الخدمة مباشرة".

وأعلن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس غرفة العمليات الليبية - الإيطالية المشتركة العقيد طارق شنبور، أن عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال هذا العام بلغ أكثر من 46 ألف مهاجر، مشيرًا إلى ضبط 16 ألفًا، والعمل جارٍ على ترحيلهم بالتنسيق مع سفارات بلدانهم"، وفق إدارة التواصل والإعلام.

يذكر أن ليبيا هى نقطة انطلاق المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.