التعليم: فتح التسجيل الإلكتروني لامتحانات "أبناؤنا في الخارج"
التعليم: فتح التسجيل الإلكتروني لامتحانات "أبناؤنا في الخارج"
07:36 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، فتح التسجيل الالكتروني لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للطلاب المصريين الراغبين في التقدم للامتحانات خارج البلاد، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسى الجديد 2017-2018.
ودعت الوزارة الطلاب الراغبين في التسجيل، الدخول عبر رابط بوابة مركز المعلومات "http://emis.gov.eg/"، والتسجيل باستخدام الرقم القومي، من واقع شهادة الميلاد المميكنة.
وأكدت الوزارة، أن التسجيل متاح طلاب الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.
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