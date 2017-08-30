التعليم: فتح التسجيل الإلكتروني لامتحانات "أبناؤنا في الخارج"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، فتح التسجيل الالكتروني لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للطلاب المصريين الراغبين في التقدم للامتحانات خارج البلاد، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسى الجديد 2017-2018.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين في التسجيل، الدخول عبر رابط بوابة مركز المعلومات "http://emis.gov.eg/"، والتسجيل باستخدام الرقم القومي، من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

وأكدت الوزارة، أن التسجيل متاح طلاب الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.