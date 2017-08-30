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الصحة: إعدام أكثر من طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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مصراوي Masrawy

الصحة: إعدام أكثر من طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

07:33 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الصحة: إعدام أكثر من طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام طن و108 كيلو جرامات أغذية متنوعة و14 لتر عصائر ومشروبات لتغير فى خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك خلال حملة على مخازن إحدى سلاسل السوبر ماركت والثلاجات في إطار حملات الاستعداد لعيد الأضحى المبارك أمس الثلاثاء.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه تم ضبط كميات من الأغذية المتنوعة و العصائر للشك فى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أنه تم سحب 32 عينة وإرسلها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها، كما تم فحص ومراجعة 30 شهادة صحية للعاملين بهذه المنشآت للتأكد من صحتها.

وأضافت مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملة استهدفت 10 منشآت غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث تم تحرير 24 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها وعرضها على النيابة التي تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 6 منشآت غذائية لوجود مخالفات بها تشكل خطرًا على الصحة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة على المنشأت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية لها وخصوصا خلال الاستعداد لعيد الأضحي المبارك، لافتًا إلى استمرار هذه الحملات خلال أيام العيد للتأكد من سلامة الأغذية واستيفاء الاشتراطات الصحية للمنشأت الغذائية حرصًا على صحة المواطنين.

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