"التعليم" تُعلن نتيجة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتفوقات
"التعليم" تُعلن نتيجة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتفوقات
07:24 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا ومتفوقين عين شمس للبنين.
وناشدت الوزارة، في بيان مساء، اليوم الأربعاء، الطلاب المتقدمين الاطلاع على نتيجة القبول برقم الجلوس وبيانات الرقم القومي الخاص بهم؛ وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات "http://emis.gov.eg".
وأوضحت أنه في حالة وجود أي شكاوى ينبغي التقدم بها من خلال الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، مع العلم أنه وفقا للإعلان سوف يتم استقبال الشكاوى من النتيجة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق5/9/2017، ولمدة عشرة أيام .
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