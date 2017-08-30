الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: الانتهاء من تصعيد الحجاج المصريين إلى عرفات

مكة المكرمة- (أ ش أ):

أكد اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه تم الانتهاء اليوم من تصعيد كافة الحجاج إلى منطقة عرفات تمهيدا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج -في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة-، أنه تم الانتهاء من نقل الحجاج المصريين من مكة المكرمة إلى عرفات بواسطة نحو 500 حافلة حديثة ومكيفة ومزودة بتقنية التتبع الآلي.

وأضاف أن غرفة عمليات بعثة الحج تقوم بمتابعة الحافلات منذ استقلال الحافلات مع وجود ضباط في انتظار هذه الحافلات في مشعر عرفات تمهيدا لتسكينهم في الخيام المجهزة لهم.

وتابع: "الأمور تسير بشكل طبيعي وهناك متابعة مستمرة من جانب كافة الضباط لتمكين كافة ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في سهولة ويسر".

كما لفت اللواء زكريا الغمري رئيس بعثة حج القرعة إلى أن الخيام في عرفات مصنوعة من الألمونيوم النقي المقاوم للرياح والأمطار، إلى جانب مادة خاصة مضادة للتمزق وغير قابلة للاشتعال وعازلة لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية وتساعد على تخفيف درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الهدف من تركيب تلك الخيام ليس ربحيا وإنما بغرض توفير أجواء إيمانية للحجاج.

وأضاف أن تم التأكد أمس مِن كفاءة التكييفات والثلاجات والمراوح، والانتهاء من توزيع الوجبات الجافة على كافة الحجاج، بالإضافة إلى توفير الوجبات الساخنة وعددها 5 وجبات عبر المطابخ المجهزة في عرفات، إلى جانب توفير العصائر والمشروبات المثلجة على مدار اليوم عبر مبردات منتشرة في كل الخيام.

وفي سياق آخر، كان الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية المصرية، قد أكد أن أحوال ضيوف الرحمن الصحية بخير ومطمئنة، ولا يوجد أكثر من 12 حالة وفاة حتى الآن.

وأضاف رئيس البعثة الطبية أنه تم الاتفاق مع المستشفيات بتجهيز سيارات لنقل المرضى الذين لا تسمح حالتهم الصحية بالتواجد بالمشاعر المقدسة، في المناسك التي تتطلب وجودهم، بينما يؤدوا بعض المناسك الأخرى بالوكالة.