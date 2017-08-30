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أحمد ياسر ريان يقود الأهلي للفوز وديا على النصر (فيديو)

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أحمد ياسر ريان يقود الأهلي للفوز وديا على النصر (فيديو) أحمد ياسر ريان يقود الأهلي للفوز وديا على النصر (فيديو)

التحرير

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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره النصر، بهدفين، دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد.

سجل هدفى المارد الأحمر، أحمد ياسر ريان، في الدقيقة 50، من رأسية رائعة مستغلًا عرضية أحمد حمودي، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 62 بتمريرة من حسين السيد.

الهدف الأول..

الهدف الثاني..

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وتعرض محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، للإصابة بعد سقوطه بقوة على ظهره، ليطالب الجهاز الطبي بتغييره، ليشارك أحمد عادل عبد المنعم، بديلًا له في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

شاهد لحظة إصابة الشناوي..

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التحرير

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