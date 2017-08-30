المنتخب الوطني يؤدي مرانه على ملعب «مانديلا» استعدادًا للقاء أوغندا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أدى المنتخب الوطني مرانه الأساسي اليوم على استاد مانديلا بالعاصمة الأوغندية كمبالا، في ختام استعدادته للقاء نظيره الأوغندي غداً الخميس، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ووضح ارتفاع الروح المعنوية للاعبين خلال المران الذي استغرق ساعة، وحرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكرم كردي رئيس البعثة وأحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة على مشاهدة المران، كما حرصت سفيرة مصر في أوغندا مي طه خليل على مؤازرة الفريق ومعها أعضاء البعثة الدبلوماسية، وبعض المصريين المقيمين في كمبالا.

