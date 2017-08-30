صحة الوادي الجديد" تعلن منافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة خلال أيام العيد"
صحة الوادي الجديد" تعلن منافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة خلال أيام العيد"
06:28 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
محافظة الوادي الجديد
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تقديم الخدمة الصحية المميزة لأهالي المحافظة خلال أيام العيد.
وأكد الدكتور محمد موسي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تقرر تشغيل منافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بصفة مستمرة.
وأضاف موسى، أن أماكن التوزيع هي: "مركز رعاية الأمومة والطفولة بالخارجة، مكتب صحة باريس، وحدة مرزوق الصحية ببلاط، المركز الطبي بموط الداخلة، وحدة الفرافرة الصحية".
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