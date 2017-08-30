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مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب فتاة بالمقطم

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب فتاة بالمقطم

06:59 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب فتاة بالمقطم

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب فتاة تدعى "ر.س" 25 سنة، على يد سائق ميكروباص داخل منطقة جبلية بالمقطم، قائلا إن الضحية متزوجة ولديها طفلة.

وأوضح المصدر –رفض ذكر اسمه- أن المجني عليها استقلت سيارتها رفقة طفلتها الصغيرة، وأودعتها إحدى الحضانات بالتجمع الخامس قبل أن تتوجه لدرس "جرافيك" بالزمالك، ثم تعطلت سيارتها فاستقلت سيارة ميكروباص خشية التأخر على الدرس.

وقالت الفتاة أمام المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، إنها استقلت سيارة ميكروباص حتى موقف الحي العاشر بعد تعطل سيارتها؛ لاستقلال سيارة تنقلها إلى منطقة ، وعقب نزول عدد من الركاب ظلت بمفردها، فاستغل السائق ذلك الأمر، وانحرف بسيارته إلى طريق جانبي، وعندما سألته أشهر في وجهها "مطواة"، واتجه لمنطقة نائية بجبل المقطم.

تحريات العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أكدت أن المتهم اعتدى على الفتاة بكل وحشية، وجردها من ملابسها تحت تهديد السلاح، واغتصبها، ولقنها علقة ساخنة، وصفعها على وجهها وفي منطقة العنق والصدر كما أن محاولتها للمقاومة لم تفلح نظراً لنحافة جسدها مقارنةً بضخامته وعنفوانه حتى فقدت الوعي، فاستقل سيارته وهرب عقب اعتصار جسدها واغتصابها عدة مرات.

كلف اللواء محمد منصور مدير المباحث بسرعة القبض على المتهم وكشف هويته، وتوصل رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر إلى هويته وتبين أنها يدعى "حماده ع ا ح"، تم القبض عليه، وأُحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

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