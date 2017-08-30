رئيس «المصرية النوبية للمحاماة»: سنطالب بوقف الاستثمار في بحيرة ناصر

التحرير

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تستعد الكيانات النوبية في محافظة أسوان، والمتواجدة فى المحافظات، لتنظيم يوم التجمع النوبى، الذى دعت له ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة درة النيل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، تحت شعار "العيد فى النوبة أحلى" بمشاركة القيادات النوبية فى مصر وأسوان.

قال منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاماة، لـ"التحرير"، إن التجمع النوبى يجمع أبناء النوبة في أسوان وكل المحافظات، لإحياء التراث والثقافة النوبية المتمثلة في الشعر والغناء، لافتا إلى أنه سيتم تسليط الضوء على القضية النوبية، والحقوق التاريخية لأبناء النوبة التى لم تتحق حتى الآن، لمطالبة الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء النوبة بتنفيذ المطالب والحقوق النوبية الشهيرة المعروفة (بحق العودة) للأراضى القديمة، التى هجروا منها إبان إنشاء خزان أسوان والسد العالى والتى نص عليها الدستور.

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وتابع: "كذلك سنطالب الرئيس بتعديل أو إلغاء إصدار القرار الجمهوري رقم 444، الذى يحرم النوبيين من عودتهم الكاملة إلى مناطقهم وقراهم الأصلية التى هجروا منها، إلى جانب وقف أى استثمار فى مناطق بحيرة ناصر إلا بعد إقرار الحقوق النوبية المشروعة وإعلان ذلك فى الجريدة الرسمية، مع المطالبة بإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبين وتعديل القرار الجمهورى".

ونوه بشير بأنه، تم توجيه الدعوة فعليا لكافة الكيانات والهيئات النوبية فى مصر وأبناء النوبة، سواء داخل محافظة أسوان أو بالمحافظات والرموز والشخصيات النوبية المعروفة فى مصر؛ للمشاركة فى التجمع النوبى، موضحًا أنه ليس معنى أن يطالب النوبيون بحقوقهم التاريخية فى العودة بأن يتم إتهامهم بالتخوين، وأنه لا يمكن التشكيك فى وطنية أبناء النوبة، التى لا تقل عن وطنية أى من الفصائل الوطنية المصرية الأخرى.