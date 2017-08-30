مدير أمن البحيرة: مستعدون لتأمين احتفالات العيد ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة

البحيرة – أحمد نصرة:

وجه اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، بتكثيف تواجد ضباط حماية الآداب العامة، والعنف ضد المرأة بالمنتزهات والحدائق والحملات الأمنية المكبرة، بجميع مراكز وأقسام المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء، الخدمات والأقوال الأمنية بمدينة دمنهور، للاطلاع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة، ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها أثناء تامين المنشآت الهامة والأماكن المخصصة لصلاة عيد الأضحى.

كما تابع مدير الأمن، الحملة المكبرة بمدينة دمنهور، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المرورية "مرور – مرافق – جنائي – تنفيذ أحكام".