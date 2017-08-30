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محرز تتفقد حديقة الحيوان بالجيزة.. وتؤكد: مستعدون لاستقبال ​عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

محرز تتفقد حديقة الحيوان بالجيزة.. وتؤكد: مستعدون لاستقبال ​عيد الأضحى

06:35 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

السيسي في الإسكندرية.. ويعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير محور المحمودية

الألبوم التالى

في الإسكندرية.. ويعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير محور المحمودية

كتب- أحمد مسعد:

تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأربعاء، حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشادت محرز، بحجم الاستعدادات التي تمت خلال الأيام الماضية بعد متابعة تنفيذ تطوير مرافق الحديقة مع الشركة الخاصة المسئولة التي تعاقدت معها الإدارة.

وقامت محرز بجولة في بيوت الحيوانات داخل الحديقة من بينها "إنسان الغابة" والولادات الجديدة للسباع المقرر عرضها للجمهور طوال أيام العيد.

وقالت الدكتورة مني محرز، في تصريح لمصراوي، إنها طالبت من الإدارة حسن معاملة الزوار، وتقديم الإرشادات لهم حفاظًا على سلامتهم ومتابعة نظافة دورات المياه بشكل يومي لتقديم أفضل خدمة.

وأضافت محرز، أنها وجهت بفتح جميع منافذ الحديقة لمنع التكدس وللتيسير على الجمهور، لافتة إلى أن الحديقة هذا العام مستعدة بالشكل الكافي لاستقبال أعداد كبيرة.

وأبدت نائب الوزير، ملاحظتها بعدم رضاها عن مستوى الكافتيريات ومظهرها العام، مؤكدة: أنها "لم تصل إلى المستوى المطلوب".

ووجهت محرز مسئولي الحديقة بسحب تصريح عمل تلك الكافتيريات في حال عدم تطويرها إلى المستوى المطلوب.

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مصراوي Masrawy

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