مديرية أمن كفر الشيخ تستقبل عيد الأضحى بتعزيزات أمنية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، خطة المديرية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب عقد اجتماع مع كافة قيادات المديرية، بحضور العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وأكد مدير أمن كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن خطة المديرية، تهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصري، وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين، وتحقيق السيولة في حركة المرور، لا سيما خلال فترة العيد وما يسبقها.

وتضمنت خطة مديرية أمن كفر الشيخ، تكليف الخدمات النظامية والبحثية، وضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرآة، بالتواجد الأمني الفعال، لضبط كل ما يخل بالأمن العام في كافة الأماكن.

كما كلف مدير أمن كفر الشيخ، مسئولي الإدارات الأمنية المعنية، بتكثيف الخدمات بأماكن المنتزهات والحدائق "صنعاء"، والميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة، ودور السينما، والعائمات، والمعديات بنهر النيل فرع رشيد، بمدن دسوق، وفوه، ومطوبس، ومصيف بلطيم.

ووجه بضبط متاجري الألعاب النارية، نظرا لما يمثله ذلك من خطورة بالغة، وتعزيز الرقابة المرورية، على الطرق العامة والسريعة، والمحاور المرورية "الساحلي، والرافد"، وكذا بمواقف السيارات داخل المدن، وخارجها، ووضع خطة للتشغيل والتواجد على مدار اليوم، بما يحقق السيولة المرورية.

وشدد على مباحث التموين، إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، لمنع تهريب السلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خاصة في ظل إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية مثل لحوم الأضاحي.