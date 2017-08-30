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ضبط 100 كيلو دواجن فاسدة في محل شهير بالسويس

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مصراوي Masrawy

ضبط 100 كيلو دواجن فاسدة في محل شهير بالسويس

06:15 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ضبط 100 كيلو دواجن فاسدة في محل شهير بالسويس

دواجن فاسدة

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت حملة مشتركة من الطب البيطري ومباحث في السويس، 100 كيلو دواجن منتهية الصلاحية بمحل شهير بحي الأربعين في السويس، منتهية الصلاحية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتحقيق.

كانت مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتورة عزيزة يوسف مدير المديرية، كثفت حملاتها على الأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الرقابة التجارية.

وبناء على معلومات، توجهت الحملة لمحل " أ. ا" بحي الكويت، وبالفحص عثر المشاركون في الحملة على الدواجن الفاسدة داخل أكياس بلاستيكية خارج الثلاجة، وقال صاحب المحل إنه كان يستعد للتخلص منها ولم يكن ليبيعها وهي فاسدة، على حد قوله.

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مصراوي Masrawy

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