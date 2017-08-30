ضبط 100 كيلو دواجن فاسدة في محل شهير بالسويس
ضبط 100 كيلو دواجن فاسدة في محل شهير بالسويس
06:15 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
دواجن فاسدة
السويس - حسام الدين أحمد:
ضبطت حملة مشتركة من الطب البيطري ومباحث التموين في السويس، 100 كيلو دواجن منتهية الصلاحية بمحل شهير بحي الأربعين في السويس، منتهية الصلاحية.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتحقيق.
كانت مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتورة عزيزة يوسف مدير المديرية، كثفت حملاتها على الأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الرقابة التجارية.
وبناء على معلومات، توجهت الحملة لمحل " أ. ا" بحي الكويت، وبالفحص عثر المشاركون في الحملة على الدواجن الفاسدة داخل أكياس بلاستيكية خارج الثلاجة، وقال صاحب المحل إنه كان يستعد للتخلص منها ولم يكن ليبيعها وهي فاسدة، على حد قوله.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصادرة طن منظفات مغشوشة و26 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالغربية
-
ضبط 1170 كرتونة من المواد الغذائية بدون بيانات في المنيا
-
حملة أمنية في السويس لإعادة الانضباط قبل العيد
-
ضبط طن لحوم فاسدة وخاتمين مزورين بكفر الشيخ
إعلان
إعلان