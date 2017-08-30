"الطب البيطري": دعمنا المديريات بمزيد من الأطباء استعدادًا لعيد الأضحى

تقرير- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسن الجوعيني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن الهيئة دعمت مديريات الطب البيطري بمزيد من الأطباء مع إلغاء كافة أشكال وأنواع الإجازات الخاصة بهم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الضغط يتزايد على المجازر خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف الجوعيني، لمصراوي، إنه تم توفير المادة الملونة لاستكمال عمليات ختم المذبوحات بالمجازر، مضيفاً إلى أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الاختام والمادة الملونة والعاملين بالمجازر.

وأردف رئيس الإدارة المركزية، أن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية وتحديداً مباحث التموين لتكثيف أعمال التفتيش على اللحوم وأماكن عرضها وتدولها.

وتابع: "المجازر مفتوحة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مع تشديد الرقابة عليها واتخاذ كافة الإجراءت القانونية تجاه المخالفين"، مؤكدًا على ضرورة توقيع الكشف على الأضاحي قبل ذبحها، والكشف أيضًا على ما تم ذبحه مع تواجد رؤساء أقسام المجازر والمتابعة اليومية لمديريات الطب البيطري على جميع المجازر.

وأشار إلى دور مسئولي المحافظات في التواجد بالمجازر من خلال المتابعة الميدانية بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر مع التنسيق الجماعي لتفادي أي مخالفات.