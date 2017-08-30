النمسا ترفض تسليم رجل أعمال أوكراني لإسبانيا

فيينا - (د ب أ):

رفضت النمسا تسليم رجل الأعمال الأوكراني دميتري فيرتاش، المطلوب بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، للسلطات الإسبانية.

وبررت المتحدثة باسم محكمة فيينا، اليوم الأربعاء، هذا الرفض بأن البيانات التي استندت إليها التهم التي وجهتها المحكمة الابتدائية في برشلونة ضد امبراطور الصناعة الأوكراني غير دقيقة.

ولم يصبح حكم محكمة فيينا واجب التنفيذ بعد حيث يمكن الاستئناف ضده خلال أسبوعين.

وتبحث الشرطة الأمريكية عن امبراطور الصناعة الأوكراني البالغ من العمر 52 عاما بسبب اتهامه بالرشوة وهو مطلوب في إسبانيا أيضا بتهمة غسيل الأموال.

ورفضت النمسا بالفعل طلبا أمريكيا، في فبراير الماضي، لتسليم الأوكراني، وبررت رفضها آنذاك بتسديد رجل الأعمال الأوكراني كفالة قدرها 125 مليون يورو، وساقت العديد من القيود ضد تسليمه مما جعله يظل طليقا.

وكان فيراتش، الذي أصبح مليارديرا بفضل تجارة الغاز على سبيل المثال، من أهم داعمي الرئيس الأوكراني المخلوع فكتور يانوكوفيتش حيث هرب إلى روسيا بعد الاحتجاجات الحاشدة في كييف، ثم عاد فيما بعد للنمسا حيث ألقي القبض عليه عام 2014 ،بموجب مذكرة اعتقال أمريكية.

وهناك منذ ذلك الحين عمليات شد وجذب قانونية بينه وبين السلطات الأمريكية.