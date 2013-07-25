المنافسة تشتدّ في اختيار أفضل ممثل وممثلة لعام 2013

مع اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته، بالتزامن مع نهايات المسلسلات التي عرضت على الشاشة الصغيرة، ينشغل متابعو هذه المسلسلات بالاستفتاءات التي تُقام لاختيار أفضل ممثل وممثلة لعام 2013. ومن ضمن هذه الاستفتاءات، استفتاء "سيدتي و سيدتي نت" الذي يُعتبر الأضخم على صعيد الوطن العربي، وقد بات عادة تقام في كلّ عام، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

هذا العام، وبعد طرح الاستفتاء، تحتلّ سونجول أودن، في مسلسل "تحت الأرض" المرتبة الأولى بين الممثلات، بنسبة 46.3 في المئة؛ وغادة عبد الرازق في المرتبة الثانية، بنسبة 19.8 في المئة؛ وروبي في المرتبة الثالثة، بنسبة 6.3 في المئة؛ وسيرين عبد النور في المرتبة الرابعة، في مسلسل "لعبة الموت"، بنسبة 5.9 في المئة.

أما على صعيد الممثلين الرجال، فإنّ الممثل إبراهيم الزدجالي يحتلّ المرتبة الأولى بمسلسل "جار القمر"، بنسبة 33.8 في المئة، يليه الممثل عابد فهد، بعدد من المسلسلات، كـ "منبر الموتى" و"لعبة الموت" و"سنعود بعد قليل"، بنسبة 14.33 في المئة. وفي المرتبة الثالثة، يأتي عادل إمام في مسلسل "العراف"، بنسبة 7.7 في المئة، وناصر القصبي في مسلسل "أبو الملايين"، بنسبة 6.7 في المئة.

هذه هي النتيجة الأوّليّة لاستفتاء "سيدتي وسيدتي نت"، وأنتم وحدكم الحكم في تغييرها، فاستمروا في التصويت حتى النهاية.