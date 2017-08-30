إيران تنتقد تصريحات وزير الخارجية الإماراتي حول دورها الإقليمي

طهران - ( د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرنية ، بهرام قاسمي، إن تصريحات وزير الخارجية الإماراتي حول الدور الإقليمي الإيراني "غير صحيحة ووهمية وغير بناءة".

وفي تصريح له اليوم الأربعاء، أعرب قاسمي عن أسفه بأن " ابوظبي ارتكبت خلال السنوات الأخيرة العديد من المغامرات التي تخطت بها إمكانياتها الحقيقية وأثارت مشاكل كثيرة في المنطقة"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وأشار إلي" مشاركة الإمارات في الحرب والقتل الظالم ومحاولة إحتلال قسم من اليمن والتدخل في ليبيا وتحريض بعض دول المنطقة لفرض حصار وحظر علي دول أخري".

وقال: "علي الإمارات أن تتوقف عن ممارسة مثل هذه "السياسات المدمرة وعديمة الجدوي والمحرضة".

كان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد قد صرح، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بأبوظبي، إن جزءا من الحل في سورية يتمثل في "خروج أطراف تحاول أن تقلل من هيبة وسيادة الدولة السورية، وهنا أتحدث بوضوح عن إيران وتركيا".

وأضاف: "إذا استمرت الدولتان بنفس الاسلوب والنظرة الاستعمارية في شؤون عربية، سوف نستمر بهذا الوضع".