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المسؤولون الأمريكيون مستمرون في التركيز على إنقاذ الأرواح وسط فيضان "هارفي"

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مصراوي Masrawy

المسؤولون الأمريكيون مستمرون في التركيز على إنقاذ الأرواح وسط فيضان "هارفي"

06:11 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ):
لا يزال المسؤولون الامريكيون يضعون انقاذ ارواح، الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات الناتجة عن إعصار هارفي، نصب أعينهم، في الوقت الذي يقوم خفر السواحل بمسح مناطق واسعة من مدينة هيوستن بواسطة طائرة.

وقال بروك لونج، مدير الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، للصحفيين في واشنطن: إن "الوكالة لا تزال في وضع الانقاذ والحفاظ على الحياة، حيث تركز الوكالة في الفيضانات التي تجتاح تكساس وفي العاصفة التي في طريقها إلى لويزيانا اليوم الأربعاء".

ويقبع أكثر من 30 ألف شخص في أكثر من 230 ملجأ، وبدأت الوكالة في نقل الأسر من الملاجئ إلى منازل مؤقته في فنادق.

وقال أليكس امبارو، مدير قسم التعافي من الأزمات في الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، إن حوالى 200 ألف أسرة سجلت بالفعل لدى الوكالة للحصول على مساعدات مالية، وتم بالفعل تقديم 35 مليون دولار.

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مصراوي Masrawy

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