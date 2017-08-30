ماتيس: الحل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية لا يزال ممكنًا

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأربعاء، أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا لوضع حدّ لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية.

وصرّح ماتيس بعد لقائه نظيره الكوري الجنوبي سونج يونج-مو، إثر تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر فيها أن الحوار مع كوريا الشمالية "ليس الحل"، "أن الحلول الدبلوماسية لا يمكن أن تنفد".

وجاء كلام ماتيس بعد أن تفاقمت الأزمة جراء تهديد بيونغ يانغ النووي المتزايد مع اطلاقها صاروخا بالستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان الثلاثاء.

وكتب ترامب على حسابه على موقع "تويتر" - قبل أن يتحدث ماتيس: "منذ 25 عاما، تجري الولايات المتحدة نقاشات مع كوريا الشمالية، ولا تحصل سوى على الابتزاز. النقاش ليس الحل".