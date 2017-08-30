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التعرف على 6 جثامين تعود للعسكريين اللبنانيين الذين خطفهم تنظيم داعش عام 2014

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مصراوي Masrawy

التعرف على 6 جثامين تعود للعسكريين اللبنانيين الذين خطفهم تنظيم داعش عام 2014

06:05 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

التعرف على 6 جثامين تعود للعسكريين اللبنانيين الذين خطفهم تنظيم داعش عام 2014

داعش

بيروت - (د ب أ):
أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف حتى الآن على ستة جثامين تعود للعسكريين، الذين كان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد خطفهم عام 2014، من أصل 10عسكريين، 9 من بينهم خطفوا، والعاشر ضلً طريقه وقتل أثناء المعارك.

وقالت الوكالة، اليوم الأربعاء، إنه بعد إعلان التعرف على جميع الشهداء سيكون هناك وداع وطني لهم وسيعلن يوم حداد".

كانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت، الأحد الماضي، عن العثور في محلة وادي الدب "جرود عرسال" على ثمانية رفات لأشخاص، وقد تم نقلها إلى المستشفى العسكري المركزي لإجراء فحوصات الحمض النووي "دي إن إيه" والتأكد من هوية أصحابها.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم مقتل العسكريين المخطوفين لدى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، معلنا في الوقت نفسه انتصار لبنان على الإرهاب.

كان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد أعلن "انتهاء معركة فجر الجرود التي حققت هدفيها وهما طرد داعش ومعرفة مصير العسكريين المخطوفين".

كانت عملية فجر الجرود قد انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري لطرد داعش من المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سورية شرقي لبنان.

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مصراوي Masrawy

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