المتحدث باسم الكرملين: يوجد اتصال بيني وبين ترامب لكننا لم نلتق وجهًا لوجه

موسكو - (أ ش أ):

يتعرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب للهجوم مرة أخرى بسبب ما تردد عن وجود اتصال عبر البريد الالكتروني بين محاميه مايكل كوهين والمتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال الحملة الانتخابية الامريكية للتحدث حول انشاء برج في موسكو يحمل اسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقام المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - في تصريح بثته وكالة انباء "سبوتنك" الروسية بالرد أخيرا على هذا الهجوم - قائلا " أنه كان يوجد بالفعل اتصال بينه وبين محامي الرئيس الامريكي عبر البريد الالكتروني ولكنهما لم يلتقيا وجها لوجه من قبل، وكان الموضوع يدور حول طلب مسبق قُدم الى احدى الشركات الروسية بالاشتراك مع بعض الاطراف الاخرى لبناء ناطحة سحاب في مدينة موسكو، ولكن تلك الاعمال قد تعطلت لبعض الوقت، وكان هدف الاتصال هو طلب تقديم بعض التوصيات لاستكمال المشروع.

وقال بيسكوف ان الكرملين لا يعنيه مثل هذه القضايا التجارية ويتركها دون رد".

واضاف بيسكوف أن مثل هذه المسألة لم يرد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وكالة أنباء سبوتنك الوسية قد نقلت عن صحيفة "واشنطن بوست" - في نشرتها الالكترونية يوم الاثنين الماضي أن كوهين أجرى اتصالا عبر البريد الالكتروني مع بيسكوف في يناير من عام 2016 لدفع عجلة بناء ناطحة السحاب التي تحمل اسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب في موسكو.

وجاء الحدث الجديد ليشن الاعلام هجوما جديدا عن الروابط المزعومة بين حملة الرئيس الامريكي الانتخابية بروسيا وتدخل الاخيرة في الانتخابات الامريكية الاخيرة في نوفمير 2017، الامر الذي نفته التحقيقات الجارية من قبل الكونجرس الأمريكي والمحقق الخاص المكلف من قبل وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية روبرت مولر 2017.

وذكر الكرملين أن مثل هذا الادعاء انما الهدف منه صرف انتباه الرأي العام الامريكى عن القضايا الداخلية الملحة.